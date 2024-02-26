"Мы на грани потери государства": известный ветеран войны с РФ сделал тревожное заявление

Перед страной реальные угрозы

Надо понять, что Украина находится на грани потери государства. Есть риски, что уже в мае украинцам, возможно, нужно будет планировать жить в другой стране.

Об этом заявил адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем в интервью "DW украинском". Так он прокомментировал свое заявление двухлетней давности, в котором говорил, что немотивированным украинцам не место в ВСУ, поскольку они будут мешать на фронте.

В этот раз наличие мотивации у граждан он объяснил иным образом.

"Я понимаю, что когда среди нас появляется определенный немотивированный, он либо станет мотивированным рядом с нами, либо мы его выгоним. Вы же нанимаетесь не в айтишку, чтобы говорить о вашей мотивированности…

Опять же, надо людям, имеющим какую-то дискуссию по этому поводу, повзрослеть и понять очень важную историю. Мы сейчас на грани потери государства", – сказал Найем.

Он отметил, что перед страной реальные угрозы. И это не о ядерном ударе, который может быть, а может и не быть.

"Эти угрозы настолько реальны, что, условно говоря, май месяц, для меня не кажется украинским, и если определенные вещи сейчас не случатся, то вам нужно будет планировать жить в другой стране, потому что с русней вы здесь жить не сможете", – подчеркнул Найем.

Он добавил, что украинцы должны выбрать мотивацию.

"Ты теперь должен выбрать. Мотивацию ты сам или включишь себя и будешь защищать это государство, или уезжай к полякам", — резюмировал ветеран.

Ранее "Телеграф" сообщал, если США не возобновят поставки оружия Украине, ей вскоре придется встать перед выбором о том, какие города страна может содержать, а какие придется "отдать" оккупантам. Такой прогноз был озвучен в Пентагоне.