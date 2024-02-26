"Ми на межі втрати держави": відомий ветеран війни з РФ зробив тривожну заяву

Перед країною реальні загрози

Треба зрозуміти, що Україна знаходиться на межі втрати держави. Є ризики, що вже в травні українцям можливо треба буде планувати жити в іншій країні.

Про це заявив адвокат та ветеран російсько-української війни Масі Найєм в інтерв'ю "DW українською". Так він прокоментував свою заяву дворічної давності, в якій казав, що невмотивованим українцям не місце у ЗСУ, оскільки вони заважатимуть на фронті.

Тож наразі наявність вмотивованості громадян він пояснив іншим чином.

"Я розумію, що коли серед нас з'являється певний невмотивований, він або стане мотивованим поруч з нами, або ми його виженемо. Ви ж наймаєтесь не в айтішку, щоб говорити про вашу вмотивованість…

Знову ж таки, треба людям, тим хто має якусь дискусію з цього приводу, подорослішати і зрозуміти дуже важливу історію. Ми зараз на межі втрати держави", – сказав Найєм.

Він зазначив, що перед країною реальні загрози. І це не про ядерний удар, який може бути, а може й не бути.

"Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, і якщо певні речі зараз не стануться, то вже вам треба буде планувати жити в іншій країні, тому що з "руснею" ви тут жити не зможете", – наголосив Найєм.

Він додав, що українці мають обрати мотивацію.

"Ти тепер маєш обрати. Мотивацію ти сам або включиш себе і будеш захищати цю державу, або їдь до поляків", – резюмував ветеран.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якщо США не відновлять постачання зброї Україні, їй незабаром доведеться стати перед вибором про те, які міста країна може утримувати, а які доведеться "віддати" окупантам. Такий прогноз озвучили у Пентагоні.