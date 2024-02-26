По всей Украине воздушная тревога: есть угроза ракетного удара

В Украине ракетная угроза

Сегодня, 26 февраля, на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. В ВСУ предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщала пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, военные фиксируют взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, ранее мы писали о том, что вчера в Запорожье слышали мощный взрыв. Как оказалось, Россия применила по пригороду областного центра баллистическую ракету.