По всій Україні повітряна тривога: є загроза ракетного удару

В Україні ракетна загроза

Сьогодні, 26 лютого, на території всієї України оголошували повітряну тривогу. У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляла пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові фіксують зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчора у Запоріжжі чули потужний вибух. Як виявилося, Росія застосувала у передмісті обласного центру балістичну ракету.