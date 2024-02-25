О сбитом А-50, планах на год и другом: Буданов дал эксклюзивные комментарии журналистам перед форумом "Україна. Рік 2024"

Гур обещает все больше наводить мрак на оккупантов

В воскресенье, 25 февраля, в Киеве проходит форум "Україна. Рік 2024". На нем, в частности, выступил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Перед ним глава разведки дал эксклюзивные комментарии журналистам. Среди них был и корреспондент "Телеграфа".

О сбитом российском А-50

Глава ГУР отметил, что украинские спецслужбы не приурочивали данное событие к какой-то определенной дате.

"Мы искали самолет, а не дату", — отметил он.

Таких самолетов, по данным Буданова, у РФ осталось всего шесть.

"Две полные смены. Еще один упадет и круглосуточное дежурство придется прерывать", — сказал Буданов.

О сборах средств ГУР

Буданов отметил, что у спецслужбы есть свои средства, однако сборы она также проводит.

"У нас есть свои разработки. Мы пошли разными инженерными решениями".

О планах ГУР на 2024-ый год

"Побеждать Российскую Федерацию. Мы будем делать то, что и сейчас делаем: наводить мрак, снижать потенциал как экономический, так и военный и просто уничтожать врагов".

Ударов по РФ будет больше

"Ударов и так немало. А чем больше наша оборонная промышленность будет наращивать темпы и объемы производства, тем больше ударов будет. Это прямая зависимость".

Напомним, ранее мы писали о том, что Стефанчук сделал интригующее заявление о сотрудничестве Украины с США.