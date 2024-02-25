О сбитом А-50, планах на год и другом: Буданов дал эксклюзивные комментарии журналистам перед форумом "Україна. Рік 2024"
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Гур обещает все больше наводить мрак на оккупантов
В воскресенье, 25 февраля, в Киеве проходит форум "Україна. Рік 2024". На нем, в частности, выступил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
Перед ним глава разведки дал эксклюзивные комментарии журналистам. Среди них был и корреспондент "Телеграфа".
О сбитом российском А-50
Глава ГУР отметил, что украинские спецслужбы не приурочивали данное событие к какой-то определенной дате.
"Мы искали самолет, а не дату", — отметил он.
Таких самолетов, по данным Буданова, у РФ осталось всего шесть.
"Две полные смены. Еще один упадет и круглосуточное дежурство придется прерывать", — сказал Буданов.
О сборах средств ГУР
Буданов отметил, что у спецслужбы есть свои средства, однако сборы она также проводит.
"У нас есть свои разработки. Мы пошли разными инженерными решениями".
О планах ГУР на 2024-ый год
"Побеждать Российскую Федерацию. Мы будем делать то, что и сейчас делаем: наводить мрак, снижать потенциал как экономический, так и военный и просто уничтожать врагов".
Ударов по РФ будет больше
"Ударов и так немало. А чем больше наша оборонная промышленность будет наращивать темпы и объемы производства, тем больше ударов будет. Это прямая зависимость".
Напомним, ранее мы писали о том, что Стефанчук сделал интригующее заявление о сотрудничестве Украины с США.