Про збитий А-50, плани на рік та інше: Буданов дав екслюзивні коментарі журналістам перед форумом "Україна. Рік 2024"

Гур обіцяє все більше наводити морок на окупантів

У неділю, 25 лютого, у Києві проходить форум "Україна. Рік 2024". На ньому, зокрема, виступив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Перед ним голова розвідки дав ексклюзивні коментарі журналістам. Серед них був і кореспондент "Телеграфа".

Про збитий російський А-50

Глава ГУР зазначив, що українські спецслужби не приурочували цю подію до якоїсь певної дати.

"Ми шукали літак, а не дату", — зазначив він.

Таких літаків, за даними Буданова, у РФ залишилося лише шість.

"Дві повні зміни. Ще один впаде і цілодобове чергування доведеться переривати", — сказав Буданов.

Про збори коштів ГУР

Буданов зазначив, що спецслужба має свої кошти, проте збори вона також проводить.

"Ми маємо свої розробки. Ми пішли різними інженерними рішеннями".

Про плани ГУР на 2024 рік

"Перемагати Російську Федерацію. Ми будемо робити те, що і зараз робимо: наводити морок, знижувати потенціал як економічний, так і військовий і просто знищувати ворогів".

Ударів по РФ буде більше

"Ударів і так чимало. А чим більше наша оборонна промисловість нарощуватиме темпи та обсяги виробництва, тим більше ударів буде. Це пряма залежність".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Стефанчук зробив інтригуючу заяву про співпрацю України із США.