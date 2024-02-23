"Квартир нет": жители дома в Днепре, рассказали, как пережили атаку "шахедов" (видео)

Некоторых жителей еще ищут под завалами

В ночь на пятницу, 23 февраля, россияне атаковали "шахедами" многоэтажку в Днепре. Она получила серьезные повреждения и частично разрушилась.

Очевидцы рассказали, как пережили ночь под атакой "Шахедов". Одна из местных жителей говорит, что почувствовала удар сразу после того, как спряталась в защищенное место в своей квартире.

"Мы услышали, ка летят "Шахеды". И только мы отошли туда, где мы прячемся, мы услышали большой удар. Я сразу поняла, что это рядом. Мы увидели большой пожар, горели машины и было много дыма", — говорит женщина.

Жительница девятого этажа, куда попал "Шахед" рассказывает о событиях следующее:

"Я проснулась от того, что меня подбросило взрывом. Кругом кирпичи. Было страшно. Провода оборвало. Квартир на девятом этаже (72-ой и 71-ой) нет. Сосед из 71-о где-то под завалами. На восьмом этаже, где дыра от взрыва, найти женщину не могут", — рассказывает очевидица.

Еще одна очевидица рассказала, как бросилась успокаивать своего ребенка и не сразу поняла, что прилет был прямо в их дом.

"Я дочь уложила, потому что думала, что где-то "прилет", а это все у нас", — говорит она.

Впрочем, несмотря на ужас, который удалось испытать местным, они надеются на лучшее.

"Жить надо. Жизнь продолжается. Нас воины защищают. Все будет хорошо. Обязательно", — говорит одна из жительниц дома.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре резко увеличилось число пострадавших от российского удара.