"Квартир немає": жителі будинку у Дніпрі, розповіли, як пережили атаку "шахедів" (відео)

Деяких мешканців ще шукають під завалами

У ніч на п’ятницю, 23 лютого, росіяни атакували "шахедами" багатоповерхівку у Дніпрі. Вона зазнала серйозних пошкоджень і частково зруйнувалася.

Очевидці розповіли, як пережили ніч під атакою "Шахедів". Одна з місцевих жителів каже, що відчула удар одразу після того, як сховалась у захищене місце у своїй квартирі.

"Ми почули, як летять "Шахеди". І тільки ми відійшли туди, де ми ховаємося, ми почули великий удар. Я одразу зрозуміла, що це поряд. Ми побачили велику пожежу, горіли машини і було багато диму", — каже жінка.

Мешканка дев’ятого поверху, куди потрапив "Шахед", розповідає про події наступне:

"Я прокинулася від того, що мене підкинуло вибухом. Навколо цегли. Було страшно. Проводку обірвало. Квартир на дев’ятому поверсі (72-й та 71-й) немає. Сусід з 71-ї десь під завалами. На восьмому поверсі, де дірка від вибуху, знайти жінку не можуть», — розповідає очевидиця.

Ще одна очевидка розповіла, як кинулася заспокоювати свою дитину і не одразу зрозуміла, що приліт був просто до їхнього дому.

"Я дочку уклала, бо думала, що я думала десь "приліт", а це все у нас", — каже вона.

Втім, незважаючи на жах, який вдалося зазнати місцевим, вони сподіваються на краще.

"Жити треба. Життя триває. Нас воїни захищають. Все буде добре. Обов’язково", — каже одна із мешканок будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дніпрі різко побільшало постраждалих від російського удару.