"Большая пауза перед новым актом агрессии": офицер ВСУ объяснил, зачем Путину слухи о переговорах с Украиной

На Западе очень заинтересованы в прекращении боевых действий

Информация о якобы намерениях Путина сесть за стол переговоров с Украиной, которая все чаще появляется в западной прессе, может дать повод думать, что это возможно в 2024-ом году. Однако на самом деле ни в этом, ни в 2034-м, ни даже после смены власти в Кремле Россия не откажется от имперских амбиций, намерений захватить нашу страну и уничтожить украинскую государственность.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай. По его словам, он не исключает, что все эти публикации о переговорах правдивы, но это никоим образом не гарантирует какого-либо приемлемого для нас результата

"Не исключаю даже, что высшее политическое руководство обеих стран действительно может пойти на дипломатическое урегулирование вопроса, как это было с зерновым соглашением. Дело не в том, что это лучший выход или в том, что этого хотят наши граждане. Дело в том, что экономики воюющих государств истощаются, а на Западе очень заинтересованы в прекращении боевых действий.

В то же время вероятность таких шагов никоим образом не гарантирует какого-либо приемлемого для нас результата. Даже если политики заключат соглашение о прекращении огня и объявят перемирие, это будет только большая пауза перед новым актом агрессии", — говорит он.

Вне сценария с "мирными переговорами", считает Гай, развитие событий во многом будет зависеть от объемов военной и финансовой помощи нам от Европейского Союза и Соединенных Штатов, а также экономической ситуации в самой России и ее способности возобновлять свой военный потенциал. Речь идет не только о человеческом мобилизационном ресурсе (ведь он в РФ достаточно велик), но и о работе ВПК, наличии элементной базы для ракетного вооружения и дронов, производстве снарядов, финансовой возможности привлекать наемников. С учетом того, что Россия не выпускает ни одной продукции со 100% локализованным циклом, ее обороноспособность будет полностью зависеть от эффективности западных санкций и экономической блокады.

"Пока РФ зарабатывает деньги на продаже нефти и других недр и пока она может тратить эти средства на закупку компонентов, минуя санкции, я не вижу причин для завершения войны с их стороны. Им нужна разве что пауза для восстановления больших потерь, особенно среди офицерского состава, но в общем-то, останавливаться им ни к чему", — говорит офицер.

Больше о том, к чему украинцам нужно готовиться на третьем году полномасштабной войны, а на что лучше даже не надеяться, вы можете прочитать в полной версии материале "Телеграфа" под названием "Мобилизация. Перевооружение. Переговоры. Чего ждать от третьего года войны?".

Напомним, ранее мы писали о том, что директор ЦРУ сделал прогноз по войне в Украине на 2024 и назвал главную задачу.