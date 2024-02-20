"Велика пауза перед новим актом агресії": офіцер ЗСУ пояснив, навіщо Путіну чутки про переговори з Україною

На Заході дуже зацікавлені у припиненні бойових дій

Інформація про нібито наміри Путіна сісти за стіл переговорів з Україною, яка все частіше з’являється у західній пресі, може дати привід думати, що це можливо у 2024 році. Проте насправді ні в цьому, ні в 2034-му, ні навіть після зміни влади в Кремлі Росія не відмовиться від імперських амбіцій, намірів захопити нашу країну та знищити українську державність.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив офіцер ЗСУ, керівник благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай. За його словами, він не виключає, що всі ці публікації про переговори правдиві, але це аж ніяк не гарантує будь-якого прийнятного для нас результату.

" Не виключаю навіть, що вище політичне керівництво обох країн дійсно може піти на дипломатичне врегулювання питання, як це було із зерновою угодою. Річ не у тім, що це кращий вихід, чи у тім, що цього хочуть наші громадяни. Річ у тім, що економіки воюючих держав виснажуються, а на Заході дуже зацікавлені у припиненні бойових дій.

Водночас вірогідність таких кроків жодним чином не гарантує бодай якогось прийнятного для нас результату. Навіть якщо політики укладуть угоду про припинення вогню і оголосять перемир'я, це буде лише велика пауза перед новим актом агресії", — каже він.

Поза сценарієм із "мирними переговорами", вважає Гай, розвиток подій багато у чому залежатиме від обсягів військової та фінансової допомоги нам від Європейського Союзу і Сполучених Штатів, а також економічної ситуації в самій Росії та її спроможності поновлювати свій військовий потенціал, каже офіцер. Йдеться не лише про людський мобілізаційний ресурс (адже він у РФ досить великий), а й про роботу ВПК, наявність елементної бази для ракетного озброєння і дронів, виробництво снарядів, фінансову можливість залучати найманців. З урахуванням того, що Росія не випускає жодної продукції зі 100% локалізованим циклом, її обороноспроможність повністю залежатиме від ефективності західних санкцій та економічної блокади.

"Поки РФ заробляє гроші на продажі нафти й інших надр і поки вона може витрачати ці кошти на закупівлю компонентів, обходячи санкції, я не бачу причин для завершення війни з їхнього боку. Їм потрібна хіба що пауза для відновлення великих втрат, особливо серед офіцерського складу, але загалом, зупинятися їм ні до чого", — каже офіцер.

Більше про те, до чого українцям потрібно готуватися на третьому році повномасштабної війни, а на що краще навіть не сподіватися, ви можете прочитати у повній версії матеріалі "Телеграфа" під назвою "Мобілізація. Переозброєння. Переговори. Чого очікувати від третього року війни?".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що директор ЦРУ зробив прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік і назвав головне завдання.