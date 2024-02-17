Под завалами ищут людей: Россия обстреляла Славянск и Краматорск, есть жертва (фото)

Россия продолжает терроризировать украинцев

Вечером в субботу, 17 февраля 2024 года, Россия обстреляла Славянск и Краматорск Донецкой области. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре, под завалами ищут людей.

Краматорск обстреляли тремя ракетами, они попали в объекты промышленной зоны и частный сектор. Два дома разрушены, еще 23 повреждены, под завалами одного из них могут находиться люди, сообщает Краматорский городской совет.

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Обстрелы Краматорска и Славянска 17.02

По Краматорску ударили примерно в 20:00 субботы. Ракеты полностью уничтожили два дома. Под завалами одного из них ищут людей. В этом доме жила семья из четырех человек с двумя подростками 14 и 16 лет. Более двух десятков домов повреждены.

Под завалами обнаружили тело женщины 1977 года рождения. Поисково-спасательная операция продолжается.

Российская армия вечером также обстреляла Славянск. Снаряд попал в школу. По неподтвержденной информации, под завалами здания может находиться человек. Отметим, что в этом учебном заведении находился "пункт несокрушимости" и социальная столовая.

На местах ракетных ударов работают спасатели и полицейские. Там также присутствуют представители местной власти.

Отметим, что Краматорск и Славянск ― это города, которые находятся на севере Донецкой области. По прямой до временно оккупированного Донецка 82 км и 94 км соответственно. Оба города остаются под контролем Украины.

Города находятся недалеко от оккупированных территорий

Краматорск фактически выполняет функции административного центра области. Этот статус он получил после оккупации Донецка в 2014 году. В Краматорске проживало чуть менее 150 тысяч жителей по данным на 2022 год.

Славянск ― это город-курорт. Он является одним из старейших грязелечебных курортных центров Украины. До вторжения в нем проживало около 105 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия в три раза увеличила количество обстрелов Запорожской области. За сутки зафиксировано более 400 ударов.