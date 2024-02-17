Під завалами шукають людей: Росія обстріляла Слов’янськ та Краматорськ, є жертва (фото)

Росія продовжує тероризувати українців

Увечері в суботу, 17 лютого 2024 року, Росія обстріляла Слов’янськ та Краматорськ Донецької області. Удари прийшлись по цивільній інфраструктурі, під завалами шукають людей.

Краматорськ обстріляли трьома ракетами, вони потрапили до об’єктів промислової зони та приватного сектору. Два будинки зруйновано, ще 23 пошкоджено, під завалами одного з них можуть перебувати люди, повідомляє Краматорська міська рада.

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Обстріли Краматорська та Слов’янська 17.02

По Краматорську ударили приблизно о 20:00 в суботу. Ракети повністю знищили два будинки. Під завалами одного із них шукають людей. У цьому будинку жила сім’я з чотирьох осіб із двома підлітками 14 та 16 років. Понад два десятки будинків пошкоджено.

Під завалами виявили тіло жінки 1977 року народження. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Російська армія увечері також обстріляла Слов’янськ. Снаряд потрапив до школи. За непідтвердженою інформацією, під завалами будівлі може бути людина. Зазначимо, що у цьому навчальному закладі знаходився "пункт незламності" та соціальна їдальня.

На місцях ракетних ударів працюють рятувальники та поліцейські. Там також присутні представники місцевої влади.

Зазначимо, що Краматорськ та Слов’янськ – це міста, які знаходяться на півночі Донецької області. По прямій до тимчасово окупованого Донецька 82 км та 94 км відповідно. Обидва міста залишаються під контролем України.

Міста знаходяться недалеко від окупованих територій

Краматорськ фактично виконує функції адміністративного центру області. Цей статус він набув після окупації Донецька у 2014 році. У Краматорську мешкало трохи менше 150 тисяч жителів за даними на 2022 рік.

Слов’янськ – це місто-курорт. Він є одним із найстаріших грязелікувальних курортних центрів України. До вторгнення в ньому проживало близько 105 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія втричі збільшила кількість обстрілів Запорізької області. За добу зафіксовано понад 400 ударів.