Украинцы рассказали, доверяют ли новому главкому Сырскому - опрос КМИС

Самый высокий уровень доверия в обществе остается к Валерию Залужному

Новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% украинцев. В то же время 35% граждан ничего не знали о нем до февраля 2024 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Данные обнародованы на официальном сайте.

Так, согласно им, 21% респондентов заявили, что не доверяют Сырскому. Еще 4% опрошенных украинцев не определились с ответом.

Среди украинцев, которые ознакомлены с деятельностью и биографией Сырского, ему доверяют 62% опрошенных. Еще 33% — наоборот.

В КМИС отметили, что данные опубликованы за февраль. По сравнению с декабрем 2023 года в целом показатели не изменились – 63% против 29%.

Что касается бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, у него самый высокий уровень доверия в обществе. Ему доверяют 94% украинцев.

СПРАВКА

Опрос проведен по собственной инициативе в течение 5-10 февраля. С респондентами общались по телефону. Всего опрошено 1202 взрослых украинца в возрасте 18 лет и старше. 874 интервью были проведены до 8 февраля включительно, то есть до отставки Залужного. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.

Ранее "Телеграф" писал, что новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов с позывным "Филя" поделился своим мнением о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском. По его словам, экс-главком Валерий Залужный был для его батальона больше, чем просто главком.