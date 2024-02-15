Українці розповіли, чи довіряють новому головному Сирському — опитування КМІС

Найвищий рівень довіри у суспільстві залишається до Валерія Залужного

Новому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському довіряють 40% українців. Водночас, 35% громадян нічого не знали про нього до лютого 2024 року.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Дані оприлюднено на офіційному сайті.

Так, згідно з ними, 21% респондентів заявили, що не довіряють Сирському. Ще 4% опитаних українців не визначились із відповіддю.

Серед українців, які ознайомлені із діяльністю та біографією Сирського, йому довіряють 62% опитаних. Ще 33% – навпаки.

У КМІС наголосили, що дані опубліковані за лютий. Порівняно з груднем 2023 року загалом показники не змінилися – 63% проти 29%.

Щодо колишнього головкому ЗСУ Валерія Залужного, він має найвищий рівень довіри у суспільстві. Йому довіряють 94% українців.

ДОВІДКА

Опитування здійснено з власної ініціативи протягом 5-10 лютого. З респондентами спілкувалися телефоном. Загалом опитано 1202 дорослих українців віком 18 років та старших. 874 інтерв’ю було проведено до 8 лютого включно, тобто до відставки Залужного. Статистична похибка вибірки вбирається у 3,2%.

Раніше "Телеграф" писав, що новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов із позивним "Філя" поділився своєю думкою про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, екс-главком Валерій Залужний був для його батальйону більшим, ніж просто головком.