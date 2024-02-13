"Эвакуируем больницу, закрываем школы": Филатов озвучил серьезные последствия атаки по Днепру

Вскоре погодные условия ухудшатся и удержать в норме энергосистему не будет возможности

После ночной атаки российских оккупантов по Днепру в городе эвакуируют одну из больниц и закрывают школы. Это связано с з повреждением з теплоэлектростанции.

Об этом во вторник, 13 февраля, на своей странице в Facebook сказал городской глава Борис Филатов. По его словам, ситуация сейчас непростая.

"Очень коротко. Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим немалое количество паллиативных больных", — сказал Филатов.

Также мэр подчеркнул, что в городе закрывают школы и в комментариях уточнил, что речь идет о Приднепровске. Он добавил, что вскоре погодные условия ухудшатся и удержать в норме энергосистему не будет возможности.

"По прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится", — отметил Филатов.

Ночная атака по Днепру

В ночь на 13 февраля российские оккупанты обстреляли Днепр дронами-камикадзе "Шахед". В результате пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Известно, что было серьезно повреждено оборудование предприятия. В связи с этим станция приостановила производство электроэнергии.

После случившегося Борис Филатов написал в своих соцсетях, что энергосистема и вся инфраструктура города "держится на ниточке".

"У нас каждый раз, если не ракета, то "Шахед", а все, кто может устранить аварию — или под ночным домашним арестом или без брони ТЦК", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ночью 12 февраля Днепр также оказался под ударом. Один из вражеских дронов упал на объект критической инфраструктуры, также был удар по гражданской инфраструктуре.