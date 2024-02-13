"Евакуюємо лікарню, закриваємо школи": Філатов озвучив серйозні наслідки атаки по Дніпру

Незабаром погодні умови погіршаться і утримати в нормі енергосистему не буде можливості

Після нічної атаки російських окупантів Дніпром у місті евакуювали одну з лікарень та закривають школи. Це пов’язано з пошкодженням теплоелектростанції.

Про це у вівторок, 13 лютого, на своїй сторінці у Facebook сказав міський голова Борис Філатов. За його словами, ситуація зараз непроста.

"Дуже коротко. Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих", — сказав Філатов.

Також мер наголосив, що у місті закривають школи та у коментарях уточнив, що йдеться про Придніпровськ. Він додав, що незабаром погодні умови погіршаться й утримати в нормі енергосистему не буде можливості.

"За прогнозами, найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде", — зазначив Філатов.

Нічна атака по Дніпру

У ніч проти 13 лютого російські окупанти обстріляли Дніпро дронами-камікадзе "Шахед". В результаті постраждала одна з теплоелектростанцій ДПЕК. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Відомо, що було серйозно пошкоджено обладнання підприємства. У зв’язку із цим станція призупинила виробництво електроенергії.

Після того, що сталося, Борис Філатов написав у своїх соцмережах, що енергосистема та вся інфраструктура міста "тримається на ниточці".

"У нас щоразу, якщо не ракета, то "Шахед", а всі, хто може усунути аварію — чи під нічним домашнім арештом, чи без броні ТЦК", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вночі 12 лютого Дніпро також опинилося під ударом. Один із ворожих дронів впав на об’єкт критичної інфраструктури, також був удар по цивільній інфраструктурі.