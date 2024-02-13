Многодетные родители не могут мобилизовать, но не всех: сколько лет должно быть детям

Многодетность также нужно подтвердить, предоставив документы в ТЦК

Президент Украины продлил мобилизацию до 13 мая. В феврале повестку могут получить все категории военнообязанных, ведь она может потребоваться для уточнения данных. Среди такой информации — право на отсрочку, которое есть среди других категорий и многодетные родители.

Об этом рассказала адвокат АО Legal Strategy Виолета Монастырская в комментарии 24 канала. Право на такую отсрочку прописано для женщин и мужчин, которые воспитывают троих или более детей, удерживают их, а детям менее 18 лет.

Также есть вариант, когда дети продолжают учитываться в составе многодетной семьи даже после достижения 18-летнего возраста. Это период обучения в учебных заведениях разного уровня (до высшего образования включительно) по дневной или дуальной формам. Пролонгируется отсрочка до достижения ребенком 23-летнего возраста или завершения обучения.

Статус многодетности следует подтвердить. Это может быть специальный документ – удостоверение. Он выдается по запросу в органах соцзащиты администраций разных уровней, исполнительных органах территориальных советов или ЦНАП. В обновленном законодательстве, которое окончательно не принято, предлагают сохранять отсрочку при условии выплаты алиментов вовремя (в случае такой необходимости). Мобилизовать многодетных родителей могут только добровольно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько, по мнению военного, Украине нужно мобилизовать людей. Минимальное количество превышает 200 тысяч.