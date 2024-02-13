Багатодітних батьків не можуть мобілізувати, але не всіх: скільки років має бути дітям

Багатодітність також потрібно підтвердити, надавши документи в ТЦК

Президент України продовжив мобілізацію до 13 травня. В лютому повістку можуть отримати всі категорії військовозобов'язаних, адже вона може бути потрібна для уточнення даних. Серед такої інформації — право на відстрочку, яке мають серед інших категорій і багатодітні батьки.

Про це розповіла адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська в коментарі 24 каналу. Право на таку відстрочку прописане для жінок та чоловіків, які виховують трьох чи більше дітей, утримують їх, а дітям менш як 18 років.

Також є варіант, коли діти продовжують враховуватися до складу багатодітної родини навіть після досягнення 18-річного віку. Це період навчання в закладах освіти різного рівня (до вищої освіти включно) за денною або дуальною формами. Пролонгується відстрочка до досягнення дитиною 23-річного віку або завершення навчання.

Статус багатодітності потрібно підтвердити. Це може бути спеціальний документ — посвідчення. Він видається за запитом в органах соцзахисту адміністрацій різних рівнів, виконавчих органах територіальних рад або в ЦНАП. В оновленому законодавстві, яке наразі остаточно не прийнято, пропонують зберігати відстрочку за умови виплати аліментів вчасно (в разі такої потреби). Мобілізувати багатодітних батьків можуть виключно добровільно.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки, на думку військового, Україні потрібно мобілізувати людей. Мінімальна кількість перевищує 200 тисяч.