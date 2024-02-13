Российский "царь-поезд" на Донбассе: в оборонительном сооружении врага уже есть бреши

"Телеграф" узнал, что под собой подразумевает линия из вагонов

На днях стало известно, что на оккупированной части Донбасса российские войска построили 30-километровый "барьер" из железнодорожных вагонов. Эта линия, прозванная "цар-поездом", вероятно, будет служить оборонительным сооружением против будущих украинских наступлений.

"Телеграф" узнал, из чего она состоит, насколько это проблема для ВСУ и можем ли мы построить нечто подобное.

Строили девять месяцев

Как показывают спутниковые снимки, длинную линию вагонов россияне строили девять месяцев: с мая 2023 по февраль 2024 года. Огроменный поезд начал "активно расти" в июле, когда ВСУ активно шли в наступление.

Теперь более 2100 грузовых вагонов в поезд протяженностью 30 километров протягиваются от оккупированной Оленевки (южнее Донецка) до Волновахи (юго-восточнее Угледара и севернее Мариуполя).

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на данные проекта DeepState.

Для создания конструкции из товарных вагонов оккупанты использовали и украденные на оккупированных украинских землях.

Линия не сплошная!

Как рассказал "Телеграфу" железнодорожник и военный Игорь, сдвинуть с места такой поезд технически невозможно. Однако он не монолитный, а состоит из семи кусков. Самый большой – 8,5 км, а самый маленький – 1 км.

— На спутниковых снимках видно, что состав состоит из разнотипных вагонов. Больше всего там обычных полувагонов. Так как их применяют для перевозки угля, которым тот край богат. Также металлургия, ведь в Мариуполе были крупные металлургические комбинаты Азовсталь и имени Ильича. Был также концерн "Азовмаш", который производил непосредственно подвижной состав для железных дорог. Все эти вагоны украинские, там даже на каждом можно отметку УЗ увидеть. Россияне просто все собрали в кучу и "затрамбовали" кусками на этот путь, — говорит железнодорожник.

В оборонительном сооружении можно найти также крытые вагоны, платформы, рефрижераторы, несколько цистерн.

— Каждый кусок там скреплен тормозными башмаками. Однако там есть места для проезда техники – они об этом позаботились. У них, скажем так, было время для вдохновения, вот они его и потихоньку собрали, – говорит Игорь.

Еще в 2022 году россияне продемонстрировали незаурядную изобретательность, построив железнодорожный понтонный мост через реку. Этот уникальный, как отмечает военный, инженерный трюк позволил им восстановить железнодорожное сообщение после подрыва моста ВСУ.

— Со стороны Чугуева на Купянск был расположен железнодорожный мост, который мы [украинские военные] успели взорвать, чтобы помешать оккупантам продвигаться. Однако россияне построили понтонный мост, на который проложили рельсы, и таким образом восстановили железнодорожное сообщение. И потом тепловоз ездил как по воде. Так что их изобретательность не стоит недооценивать, — считает Игорь.

Учитывая, что средняя масса полувагона составляет 23-24 тонны, общая масса эшелона составит более 50 тысяч тонн.

Оправдает ли себя новая оборонная тактика?

Замысел такого изобретения понятен – препятствие для продвижения Сил обороны. Поезд вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело, а движение техники из-за такой помехи без пробивания коридора невозможно.

Как рассказал в разговоре с "Телеграфом" генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, россияне учатся на своих ошибках.

Игорь Романенко

— Можно ли называть эту конструкцию "поездом" — вопрос сложный. Действительно, там используются грузовые вагоны. Но это не значит, что это буквально поезд. Это скорее оборонительный рубеж, который они, как видите, планируют заранее. И даже, несмотря на то, что фактически проводят наступательную стратегическую операцию на востоке и на юге нашего государства, они не игнорируют оборону и готовят свои оборонные рубежи, — говорит украинский эксперт в области безопасности и обороны Украины.

По его словам, в прошлом году россияне уже предпринимали подобные действия, когда готовили мощную систему обороны в Запорожской области — на Бердянском и Мелитопольском направлении. В том числе там проходила т.н. "линия Суровикина".

— Россияне учатся на своих ошибках. Через два года они сделали выводы из неудач, которые имели место в Запорожской области, и теперь организовывают работу на опережение. И нам нужно реалистично воспринимать именно такого врага. А также думать о том, что если действительно придется вести наступление на этом направлении, нужно будет преодолевать и такого рода элементы системы обороны, — считает Игорь Романенко.

Использовать опыт врага

С другой стороны, говорит Игорь Романенко, когда что-то действительно эффективно, то нужно изучать и применять у себя. Возможность современной войны использовать опыт всех предыдущих историй войн, текущую войну и нашего врага. Нужно знать, где его слабые и сильные стороны. И если это полезно, то употреблять в собственных интересах.

— Будет ли сложно взорвать это сооружение? Оно протяженностью 30 километров, поэтому взорвать, безусловно, сложно. Его нужно будет уничтожать на каком-то участке и совершать прорыв, чтобы не сработала вся протяженность оборонительной линии. Однако насколько это в действительности эффективно, мы увидим позже, — говорит бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

Как напоминает Игорь Романенко, пока мы совершаем со своей стороны стратегическую оборонную операцию. Для этого нужно остановить продвижение врага, собраться с силами и только после этого проводить наступательные действия.

Украинские военные находятся на расстоянии около 7 км от вражеского бронепоезда. Только после того, как им удастся подойти к этому рубежу, можно будет реально говорить о том, как его преодолеть.

— Но нам ничего не мешает, и даже, на мой взгляд, полезно уже сейчас изучать такого рода систему обороны. У нас есть вагоны, возможно, не нужно количество, но есть. В общем, необязательно линии обороны строить именно из вагонов. Это только вариант. Можно делать из чего угодно, что предоставляет соответствующие оборонные возможности, — убеждает эксперт.

Напомним, "царь-поезд" — это не единственное оборонительное сооружение, которое россияне строят на оккупированных территориях. Они постоянно строят фортификационные сооружения, окопы и блиндажи. Это все является прямым свидетельством того, что россияне готовятся к затяжной войне в Украине.