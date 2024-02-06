Нужна альтернатива: в Раде требуют прекратить "террор ТЦК" на улицах

Нардепы работают над внедрением альтернативных методов

Насильственное задержание мужчин на улицах работниками ТЦК только вредит мобилизации. Такие действия дискредитируют саму сущность мобилизации.

Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, пишет РБК-Украина. По его словам, нужно найти реальные и эффективные альтернативы.

"Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно быстрее", - сказал он.

Как известно, президент Владимир Зеленский высказался против насильственного задержания мужчин работниками ТЦК среди улицы. По его мнению, у нашей страны достаточно цифровых возможностей, чтобы не мобилизовать военнообязанных таким образом.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 30 января Кабинет Министров Украины направил в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Депутаты доработали некоторые нормы и утвердили обновленный проект закона.

Предыдущий законопроект об усилении мобилизации 11 января Кабмин отозвал на доработку. К прописанным в нем нормам было много претензий как среди обычных украинцев, так и самих депутатов. Военно-политическое руководство направило в правительство правки.