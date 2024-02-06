Потрібна альтернатива: у Раді вимагають припинити "терор ТЦК" на вулицях

Нардепи працюють над впровадженням альтернативних методів

Насильницьке затримання чоловіків на вулицях працівниками ТЦК тільки шкодить проведенню мобілізації. Такі дії дискредитують саму суть мобілізації.

Про це розповів заступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, пише РБК-Україна. За його словами, потрібно знайти реальні та ефективні альтернативи.

"Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, знизив моральний дух суспільства і підірвав єдність у державі. Це має бути припинено якнайшвидше", — сказав він.

Як відомо, президент Володимир Зеленський висловився проти насильного затримання чоловіків працівниками ТЦК серед вулиці. На його думку, наша країна має достатньо цифрових можливостей, аби не мобілізувати військовозобовʼязаних у такий спосіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 січня Кабінет Міністрів України направив до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Депутати доопрацювали деякі норми та затвердили оновлений проєкт закону.

Попередній законопроєкт про посилення мобілізації 11 січня Кабмін відкликав на доопрацювання. До прописаних у ньому норм було багато претензій як серед звичайних українців, так і самих депутатів. Військово-політичне керівництво надіслало до уряду правки.