"Не становитесь помощником врага": в Минобороны обратились с просьбой к украинцам

Одно простое действие может стать от кого-то подсказкой для врага

В Министерстве обороны Украины обратились к гражданам с просьбой не распространять нигде информацию о критической инфраструктуре страны. Эти данные очень помогают врагу при совершении обстрелов.

Соответствующее сообщение ведомства было опубликовано в официальном Telegram-канале в понедельник, 5 февраля. Там отметили, что враг, не имея никаких значительных результатов на фронте, пытается атаковать страну дронами и ракетами.

"Для достижения целей россияне активно ищут уязвимые места украинской системы ПВО, чтобы спланировать маршруты в обход. Мониторят информацию в лентах соцсетей и чатах, где украинцы сами же часто нечаянно делятся ценными данными", — говорится в сообщении.

В связи этим граждан призывают не распространять информацию о расположении или состоянии важных объектов. Это помогает российским оккупантам корректировать удары.

"Не становитесь помощником врага! Нигде не распространяйте информацию о состоянии объектов жизнеобеспечения населения или какой траекторией движется ракета во время воздушной тревоги. Это помогает военным РФ корректировать воздушные атаки", — сказали в Министерстве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце января текущего года Служба безопасности Украины задержала боевика-рецидивиста, который наводил вражеские ракеты на Днепр.