"Не ставайте помічником ворога": у Міноборони звернулися з проханням до українців

Одна проста дія може стати від когось підказкою для ворога

У Міністерстві оборони України звернулися до громадян із проханням не поширювати ніде інформацію щодо критичної інфраструктури країни. Ці дані дуже допомагають ворогові під час обстрілів.

Відповідне повідомлення відомства було опубліковано в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 5 лютого. Там зазначили, що ворог, не маючи жодних значних результатів на фронті, намагається атакувати країну дронами та ракетами.

"Для досягнення цілей росіяни активно шукають вразливі місця української системи ППО, щоб спланувати маршрути в обхід. Моніторять інформацію у стрічках соцмереж та чатів, де українці самі часто ненароком діляться цінними даними", — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим громадян закликають не поширювати інформацію про розташування чи стан важливих об’єктів. Це допомагає російським окупантам коригувати удари.

"Не ставайте помічником ворога! Ніде не розповсюджуйте інформацію про стан об’єктів життєзабезпечення населення або якою траєкторією рухається ракета під час повітряної тривоги. Це допомагає військовим РФ коригувати повітряні атаки", — сказали в Міністерстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці січня поточного року Служба безпеки України затримала бойовика-рецидивіста, який наводив ворожі ракети на Дніпро.