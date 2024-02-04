На аэродроме Бельбек был уничтожен топ-генерал РФ? Что говорят в ВСУ

Враг пытается изобразить все так, что ничего не изменилось

Россияне распространяют информацию о том, что на аэродроме Бельбек, который поразили ВСУ в конце января, якобы погиб их высокопоставленный военный. В Силах обороны Украины рассказали о том, так ли это на самом деле.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона. Речь идет о командире авиационной эскадрильи генерал-лейтенанте Александр Татаренко. По словам Гуменюк, в ВСУ не могут подтвердить эту информацию. Вероятно, речь идет о спланированном "вбросе".

"Очевидно, что это очень мощное влияние. И не зря они сами пытаются даже в гибридном поле продолжать давление и на своих представителей войск, и на свое население, в том числе. Именно они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают", — сказала она.

Вероятно, что таким образом военное руководство оккупантов хочет спровоцировать так называемую месть.

"Опять-таки, оправдывая свои террористические действия, потому что мстить нам не за что, они просто ведут против нас террористическую войну", — добавила она.

Спикер подчеркнула, что Украина "отбивает свое", в то же время, по ее словам, уничтожение командного пункта, очевидно, влияет на управление авиацией в целом, но враг пытается изобразить все так, что ничего не изменилось.

"Они даже, несмотря на риски применения авиации в нашей зоне ответственности, пытаются возобновить бомбардировки, в частности, и управляемыми авиабомбами, тот же удар по Херсону был направлен именно для этого — убедить, что ничего не изменилось", — констатировала Гуменюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что последствия прилета по аэродрому Бельбек в Крыму показали со спутника.