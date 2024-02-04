На аеродромі Бельбек було знищено топ-генерала РФ? Що кажуть у ЗСУ

Ворог намагається зобразити все так, що нічого не змінилося

Росіяни поширюють інформацію про те, що на аеродромі Бельбек, який уразили ЗСУ наприкінці січня, нібито загинув їхній високопоставлений військовий. У Силах оборони України розповіли про те, чи це так насправді.

Про це повідомила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону. Йдеться про командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. За словами Гуменюк, у ЗСУ не можуть підтвердити цю інформацію. Ймовірно, йдеться про спланований "вкид".

"Очевидно, що це дуже потужний вплив. І не даремно вони самі намагаються навіть в гібридному полі продовжувати тиск і на своїх представників війська, і на своє населення, в тому числі. Саме вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують", — сказала вона.

Ймовірно, що таким чином військове керівництво окупантів хоче спровокувати так звану помсту.

"Знов таки, виправдовуючи свої терористичні дії, тому що мститися нам немає за що, вони просто ведуть проти нас терористичну війну", — додала вона.

Спікер підкреслила, що Україна "відбиває своє", водночас, за її словами, знищення командного пункту, вочевидь, впливає на управління авіацією загалом, але ворог намагається зобразити все так, що нічого не змінилося.

"Вони навіть попри ризики застосування авіації в нашій зоні відповідальності, намагаються поновити бомбардування, зокрема, і керованими авіабомбами, той самий удар по Херсону був направлений саме для цього — переконати, що нічого не змінилося", — констатувала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наслідки прильоту аеродромом Бельбек у Криму показали з супутника.