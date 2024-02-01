Базовая военная подготовка вместо срочной службы: кого это коснется и как будет происходить

Продолжаем разбор законопроекта №10449.

Новый проект закона о мобилизации №10449, зарегистрированный в Верховной Раде 30 января, помимо прочего, предусматривает введение нормы об обязательной базовой общевойсковой подготовке (ОБОП) для военнообязанных граждан в возрасте 18-24 лет. Допризывная подготовка должна заменить отмененную в октябре 2022 года срочную военную службу и подготовить граждан к предстоящей защите государства еще до вступления в мобилизационный возраст.

"Телеграф" выяснял, как именно будет происходить эта подготовка и как повлияет на эффективность мобилизационных процессов.

Общие положения

Согласно проекту закона, ОБОП будет проводиться с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения обязанности по защите государства.

Проходить обязательную подготовку будут мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, тогда как для женщин данная норма носит необязательный характер.

Учения будут проводить на базе:

высших военных учебных заведений;

военных учебных подразделений высшего образования;

учебных частей (центров) ВСУ и других военных формирований;

правоохранительных органов спецназначения;

государственной специальной службы транспорта;

учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

заведений высшего образования всех форм собственности.

ОБОП не просто будут проводить в вышеупомянутых учреждениях, но и включат в учебные планы этих учреждений как отдельную дисциплину.

К учениям будут привлекаться общественные организации и объединения, в том числе общественные объединения ветеранов войны.

От прохождения допризывной подготовки будут освобождены граждане:

признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

прошедшие военную службу в других государствах до обретения гражданства Украины;

прошедшие военную службу.

В ходе практических занятий на военнообязанных будут распространяться права и обязанности, установленные законом для граждан, призванных на учебные (проверочные) сборы.

Если военнообязанный гражданин без опыта службы на момент принятия закона уже закончил обучение и не успел пройти ОБОП в вузе, он будет подлежать направлению для прохождения базовой военной службы с учетом, по возможности, специальности, которую он получил во время учебы в вузе.

По данным Минобороны Украины, допризывная подготовка будет занимать не больше пяти месяцев. В течение этого срока за гражданином будет сохраняться его рабочее место.

Практика – критерий эффективности

В теории базовая общевоенная подготовка должна обеспечить будущим защитникам необходимые навыки и знания для эффективного функционирования в военной среде.

"В рамках базовой военной подготовки военнослужащие овладевают огневой и тактической подготовкой, изучают инженерное дело, получают навыки по минно-взрывной безопасности, тактической медицине и основам работы с армейской связью", – говорится в разъяснении Сил территориальной обороны ВСУ.

Там же приведен пример комплексного экзамена ОБОП, ознакомиться с которым можно по ссылке. Впрочем, будет ли он отвечать новым требованиям к базовой подготовке граждан к 24 годам — неизвестно.

По словам экс-командира роты батальона "Айдар", ветерана войны Евгения Дикого, именно уровень реализации намерений власти будет определяющим в вопросе эффективности реформы.

"В общем, предложение неплохое, но оно имеет наименьшее отношение к решению проблемы с мобилизацией. Проблема не в том, что люди не прошли подготовку или у нас не хватает мобилизационного резерва. Проблема в том, что люди из этого резерва не спешат выполнять свои обязанности. Каким образом ОБОП решит этот вопрос, я не представляю", – говорит Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу".

Похожего мнения придерживается и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По словам военного эксперта, хотя в теории данные изменения должны способствовать наращиванию подготовленных резервов, насколько эффективными они окажутся, покажет только практика.

"Эта подготовка должна дать человеку базовые военные навыки и упростить сам процесс мобилизационного развертывания при необходимости. Речь не идет о подготовке бойца, ведь это более глубокий вопрос. Этим должны заниматься в специализированных центрах и структурах. Как это будет выполнено на практике, будет зависеть от решения органов военного управления", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Это положение нового закона о мобилизации вызывает немало вопросов. В частности, в законопроекте не указано, будут ли "ученики" получать денежное довольствие во время обучения и предусмотрена ли государственная поддержка для работодателей, которые потеряют часть работников с обязанностью сохранения за ними рабочего места.

Кроме того, неизвестно, предусмотрено ли наказание или какие-то ограничительные санкции для тех, кто до наступления 25 лет не пройдет ОБОП. Также из закона непонятно: будут тех, кто уже прошел допризывную подготовку, направлять на двухмесячные учения после мобилизации или же они будут сразу приступать к службе.

Получить ответы на эти вопросы пока сложно, ведь участвовавшие в создании документа нардепы уже традиционно включили "режим тишины" в общении с журналистами до принятия промежуточного или окончательного решения относительно будущего закона.