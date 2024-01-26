Депутатов и госслужащих отправят на военные учения? Арахамия предложил нововведение, люди ответили

Они будут участвовать в учениях part-time

В Украине предложили устроить народным депутатам и госслужащим военные учения в специальных центрах вместе с другими украинцами. Это может больше мотивировать людей.

С таким предложением выступил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия. Свою идею он озвучил в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны".

По его замыслу должностные лица должны проходить обучение на общих условиях с другими украинцами, однако для депутатов это не будет обучение full-time. По словам парламентария, они будут проходить подготовку в частичном режиме. Объясняя зачем это нужно, Арахамия подчеркнул, будто многие думают, что после получения повестки и прохождения ВЛК сразу отправляются в "учебку", где нет достаточного обучения, а затем сразу – на фронт.

Для того чтобы объяснить украинцам, как на самом деле все происходит, Арахамия и предложил проходить должностным лицам подготовку в военных учебных центрах вместе с другими гражданами.

"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", – сказал он.

Следует напомнить, что по действующему законодательству народные избранники забронированы от мобилизации.

Украинцы скептически отнеслись к новости. Это подтверждают реакции пользователей в сети: "Ага галочку поставят и все"; "Обучение в Буковеле или в Монако?"; "Это тупой пиар. На самом деле войну надо завершать, а не искать пути как бросить еще украинцев на смерть. Хватит уже головы морочить."

Ранее "Телеграф" сообщил, что изменит мобилизация блоггеров и последует ли за ними на фронт армия подписчиков.