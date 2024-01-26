Депутатів і держслужбовців відправлять на військові навчання? Арахамія запропонував нововведення, люди відповіли

Вони братимуть участь у навчаннях part-time

В Україні запропонували влаштувати народним депутатам та держслужбовцям військові навчання в спеціальних центрах разом з іншими українцями. Це може більше мотивувати громадян.

З такою пропозицією виступив голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія. Свою ідею він озвучив під час дискусії "2024: сценарії для країни".

За його задумом, посадовці мають проходити навчання на загальних умовах із іншими українцями, однак для депутатів це не буде навчання full-time. За словами парламентаря, вони проходитимуть підготовку у частковому режимі. Пояснюючи навіщо це потрібно, Арахамія підкреслив, що багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в "учебку", де не має достатнього навчання, в потім одразу – на фронт.

Для того, щоб пояснити українцям, як насправді все відбувається, Арахамія і запропонував проходити посадовцям навчання у військових навчальних центрах разом із іншими громадянами.

"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм", – сказав він.

Слід нагадати, що за чинним законодавством, народні обранці заброньовані від мобілізації.

Українці скептично поставилися до новини. Це підтверджують реакції користувачів у мережі: "Ага галочку поставлять і все"; "Навчання в Буковелі чи в Монако?"; "Це тупий піар. Насправді війну треба завершувати, а не шукати шляхи як кинути ще українців на смерть. Досить вже голови дурити."

Раніше "Телеграф" повідомив, що змінить мобілізація блогерів і чи піде за ними на фронт армія підписників.