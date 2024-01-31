По всей Украине снова воздушная: из-за чего в этот раз

Враг может нанести удар сразу из нескольких истребителей

Днем 31 января по всей Украине повторно объявили воздушную тревогу. Силы обороны Украины зафиксировали взлет российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах Украины. Жителям всех регионов напоминают, что для безопасности лучше пройти в укрытие до отбоя тревоги.

Сообщается, что в воздухе находятся сразу 6 российских истребителей. Каждый из них является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", поэтому ракетная угроза объявлена по всей стране. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

Напомним, что ракеты "Кинжал" очень тяжело сбивать средствами ПВО из-за того, что они летят с большой скоростью. Тревога из-за взлета МиГ может длиться недолго, но если враг решит дозаправить самолеты в воздухе, то может затянуться на несколько часов.

Также "Телеграф" сообщал, что Россия нанесла удар по Харькову иранскими дронами "Шахед". Есть пострадавшие, также изуродованные здания.