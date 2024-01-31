Укр

По всей Украине снова воздушная: из-за чего в этот раз

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
Читати українською
Автор
Под угрозой удара все регионы страны Новость обновлена 31 января 2024, 15:36
Под угрозой удара все регионы страны. Фото Иллюстративное фото

Враг может нанести удар сразу из нескольких истребителей

Днем 31 января по всей Украине повторно объявили воздушную тревогу. Силы обороны Украины зафиксировали взлет российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах Украины. Жителям всех регионов напоминают, что для безопасности лучше пройти в укрытие до отбоя тревоги.

Сообщается, что в воздухе находятся сразу 6 российских истребителей. Каждый из них является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", поэтому ракетная угроза объявлена по всей стране. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

Напомним, что ракеты "Кинжал" очень тяжело сбивать средствами ПВО из-за того, что они летят с большой скоростью. Тревога из-за взлета МиГ может длиться недолго, но если враг решит дозаправить самолеты в воздухе, то может затянуться на несколько часов.

Также "Телеграф" сообщал, что Россия нанесла удар по Харькову иранскими дронами "Шахед". Есть пострадавшие, также изуродованные здания.

Теги:
#Кинжал #МиГ-31 #Воздушная тревога