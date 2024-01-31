По всій Україні знову повітряна: через що цього разу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ворог може завдати удару одразу з кількох винищувачів
Вдень 31 січня у всій Україні повторно оголосили повітряну тривогу. Сили оборони України зафіксували зліт російського МіГ-31К із аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області.
Про це повідомили у Повітряних Силах України. Жителям усіх регіонів нагадують, що для безпеки краще пройти в притулок до відбою тривоги.
Повідомляється, що в повітрі перебувають одразу 6 російських винищувачів. Кожен із них є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", через це ракетна загроза оголошена по всій країні. Окрім цього існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Нагадаємо, що ракети "Кинджал" дуже важко збивати засобами ППО через те, що вони летять із великою швидкістю. Тривога через зліт МіГ може тривати недовго, але якщо ворог вирішить дозаправити літаки в повітрі, то може затягнутися на кілька годин.
Також "Телеграф" повідомляв, що Росія завдала удару по Харкову іранськими дронами "Шахед". Є постраждалі, також понівечені будівлі.