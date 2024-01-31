Укр

Больше, чем просто остановленные заводы: каковы последствия последних атак Украины на топливную инфраструктуру России

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Несколько крупных предприятий РФ подверглись атаке Новость обновлена 31 января 2024, 10:47
Несколько крупных предприятий РФ подверглись атаке. Фото Коллаж "Телеграф"

Январь оказался продуктивным

Нефтеперерабатывающая инфраструктура России за последние недели подверглась многочисленным атакам Украины. Кое-где они имели значительные негативные последствия для РФ.

Не зря же россияне уже начали активную подготовку к возможным проблемам поставки топлива. Но выбитые нефтяные мощности России, как пишет OBOZ.UA, будут иметь более глобальные последствия.

Планомерные атаки важных нефтяных объектов в РФ привели к большим проблемам в работе этих предприятий. Более того, авария и санкции вывели на длительный период из строя нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа. Отрасль, которая служит россиянам опорой экономики и обеспечивает функционирование военной машины, может оказаться в кризисном положении. К тому же в зоне действия украинских дронов сейчас находятся 18 российских НПЗ.

Издание отмечает, что эти атаки являются ответом Украины на аналогичные атаки россиян и направлены на лишение Кремля миллиардов долларов доходов, которые он использует для финансирования войны. Почти половина доходов от экспорта РФ в прошлом году была получена из-за продажи нефти.

Однако атака на НПЗ не единственная цель украинских атак. Еще важно выведение из строя важной инфраструктуры, которая привлечена в военном направлении.

Что уже подверглось атакам

Нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, являющийся крупнейшим российским терминалом по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Главный нефтяной терминал "Новатек" Усть-Лугана Балтийском море, которое снабжает топливо для русской армии. Усть-Луга для нынешней России очень важна. Сокращение или уничтожение потенциала этого порта из-за таких ударов приведет к потере более 40% российского нефтяного экспорта.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод на Черном море компании "Роснефть", прекративший переработку нефти после пожара. Здесь производят нефть, мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы. Отсюда поставляется топливо русской армии и за границу.

Нефтеперерабатывающий завод "Славнефть" в Ярославле – одно из крупнейших предприятий по производству нефтепродуктов в РФ. При выходе из строя установки в Ярославле промышленность и транспорт в России очень скоро могут получить большие проблемы.

И во вторник, 30 января, произошла атака на нефтебазу компании АО "Калуганефтепродукт", которую в России называют одной из ведущих нефтяных компаний. Она ходит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Россияне уже говорят, что еще одна подобная атака и топливного кризиса весной не миновать.

Со своей стороны Минэнерго РФ официально заявило, что на фоне "аварий" на объектах ТЭК, в ближайшее время будет снижен экспорт топлива.

Россияне уже готовятся к большему

Критическая инфраструктура россиян была введена в режим повышенной готовности. Минэнерго агрессора предлагает частично закрыть небо, введя зону ограничения полетов воздушных судов и других летательных аппаратов над объектами топливно-энергетического комплекса. К тому же для повышения безопасности в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях по ночам отключают мобильный интернет 4G – у всех операторов, с 23:00 до 6:00. Таким образом, россияне надеются лучше "глушить" БПлА.

Совершать атаки на такое далекое расстояние Украина может благодаря полученному оружию, однако у западных партнеров до сих пор есть опасения относительно атаки на территорию РФ. Это, в свою очередь, влияет на оказанную помощь.

"Все дальнобойные ракеты, передавшие Украину, ограничены в радиусе действия", — говорит глава Центра изучения и исследования политических решений Никола Тензер. Он отметил, что французские крылатые ракеты Scalp EG обычно имеют дальность 450 километров, но дальность переданных Украине – 250 километров.

Дроны – хорошо, но с ракетами картина была бы другой

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для OBOZ.UA, сказал, что Украина стремится существенно повлиять на логистику врага и создать дефицит горюче-смазочных материалов.

"Применение Украиной дронов против тыловых объектов на территории РФ действительно стало проблемой для наших врагов. Это показывает тот факт, что мы имеем возможность влиять на глубочайший их тыл", — сказал он.

По словам эксперта, большее значение имели бы дальнобойные ракеты, ведь сила дрона имеет ограничение.

"Что касается опасения западных политиков какого-либо ответа со стороны России на факт использования переданного оружия, то, на мой взгляд, это просто их отговорки. Ничего подобного Россия не будет делать в силу того, что воевать еще и против НАТО она просто физически не может.

К сожалению, для нас нынешние западные политики слишком толерантны и пацифистичны. Надеюсь, что это изменится. Некоторые призывы с их стороны есть, но пока это не вышло на официальный уровень", – резюмировал Александр Коваленко.

Ранее "Телеграф" писал, что около 4:20 в среду, 31 января, беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" на Глухоозерском шоссе в Петербурге. В России заявили, что он был сбит, но обломками повреждены несколько цистерн и припаркованные автомобили.

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#Россия #Нефтеперерабатывающий завод #НОВАТЭК #Дрон #Усть-луга