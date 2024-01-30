Есть погибшие и раненые: оккупанты устроили новый террор на Донбассе (фото)

Оккупанты используют против мирного населения FPV-дроны

Российская армия обстреляла из артиллерии и FPV-дронов Авдеевку, Часов Яр и Нью-Йорк. В результате обстрела погибла женщина, три человека ранены.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура на странице в Facebook. Удары были нанесены во вторник, 30 января.

В частности, около 9 утра армия государства-агрессора обстреляла территориальную общину в Бахмутском районе. Под огнем окупантов оказался город Часов Яр. В результате попадания средств поражения на одной из улиц частного сектора ранены 45-летний мужчина и женщина 69 лет. С осколочными ранениями пострадавшие доставлены в больницу. По предварительной информации, российские войска использовали против мирного населения FPV-дроны.

Уже в 10 часов захватчики атаковали Авдеевку и поселок городского типа Нью-Йорк.

"Через час враг совершил атаку на г. Авдеевку, в результате чего в своем доме погибла 47-летняя женщина. Кроме того, оккупанты обстреляли пгт Нью-Йорк г. Торецкая. Телесные повреждения получил 37-летний местный житель, находившийся на собственном дворе" — у него диагностировано ранение ноги", – говорится в сообщении.

Вероятно, удары по населенным пунктам Украины нанесены с артиллерии. Кроме того, взрывами были повреждены частные домохозяйства, многоквартирные дома и хозяйственные постройки.

"Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК) Украины)", – добавили в прокуратуре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска вынуждены постоянно подтягивать резервы на Купянском направлении, поскольку имеют огромные потери.