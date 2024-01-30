Є загибла та поранені: окупанти влаштували новий терор на Донбасі (фото)

Окупанти використовують проти мирного населення FPV-дрони

Російська армія обстріляла з артилерії та FPV-дронів Авдіївку, Часів Яр та Нью-Йорк. Внаслідок обстрілу загинула жінка, троє людей поранено.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура на сторінці в Facebook. Удари було завдано у вівторок, 30 січня.

Зокрема, близько 9 ранку, армія держави-агресора обстріляла територіальну громаду у Бахмутському районі. Під вогнем окупантів опинилось місто Часів Яр. В результаті влучання засобів ураження на одній з вулиць приватного сектору поранено 45-річного чоловіка та жінку 69 років. З осколковими пораненнями постраждалих доставлено до лікарні. За попередньою інформацією, російські війська використали проти мирного населення FPV-дрон.

Вже о 10-й годині загарбники атакували Авдіївку та селище міського типу Нью-Йорк.

"Через годину ворог здійснив атаку на м. Авдіївку, внаслідок чого у своєму будинку загинула 47-річна жінка. Крім того, окупанти обстріляли смт Нью-Йорк м. Торецька. Тілесні ушкодження отримав 37-річний місцевий мешканець, який перебував на власному подвір’ї — у нього діагностовано поранення ноги", – йдеться в повідомленні.

Ймовірно, удари по населених пунктах України здійснено з артилерії. Крім того, вибухами було пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки й господарські споруди.

"Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – додали в прокуратурі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська змушені постійно підтягувати резерви на Куп'янському напрямку, оскільки мають величезні втрати.