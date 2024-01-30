По всей Украине объявлялась воздушная тревога: что известно

В Украине ракетная угроза

Сегодня, 30 января, на территории всей Украины объявлялась воздушная тревога. В ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Об этом писала пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, военные фиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка", — говорилось в сообщении.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Кроме того, в Харьковской, Сумской и Полтавская области была угроза применения баллистического вооружения.

12:20 мэр города Харьков сообщил о взрыве.

Обновлено в 12:45: отбой угрозы МиГ-31, но сохраняется ракетная опасность для Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

По данным мэра Харькова, прилет был в близком пригороде Харькова. В сам обласной центр не прилетало.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ сбили еще один российский истребитель.