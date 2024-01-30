По всій Україні оголошували повітряну тривогу: що відомо

В Україні ракетна загроза

Сьогодні, 30 січня, на території всієї України оголошували повітряну тривогу. У ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові фіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Крім того, у Харківській, Сумській та Полтавській області була загроза застосування балістичного озброєння.

12:20 мер міста Харків повідомив про вибух.

Оновлено о 12:45: відбій загрози по МіГ-31, але зберігається ракетна небезпека для Кіровоградської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

За даними мера Харкова, приліт був у близькому передмісті Харкова. У самий обласний центр не прилітало.

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ збили ще один російський винищувач.