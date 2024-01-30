НАТО чувствует вину перед Украиной: Борис Джонсон озвучил крупную ошибку Альянса

Альянс долгое время пытался усидеть на двух стульях, а Путин счел это за "зеленый свет"

НАТО испытывает чувство вины из-за того, что допустило начало войны в Украине. К этому привела коллективная двузначная позиция.

Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в минисериале BBC "Путин против Запада". По его словам, при одном условии войны могло не случиться.

"У НАТО существует глубокое институциональное чувство вины. Если бы Альянс выполнил то, что обещал, и украинцы действительно были бы на пути к полноценному членству, то, по всей вероятности, президент РФ Владимир Путин не сделал бы того, что он сделал", – заметил Джонсон.

Также он отметил, что Альянс пытался усидеть на двух стульях. Для Путина это был сигнал, что серьезной угрозы для него нет.

"Наша долгосрочная коллективная двузначная позиция, вечные попытки усидеть на двух стульях сразу, провалились и Путин решил: "Ага, они это не всерьез".

В последнее время в мире демократия отступала, а автократия добивалась своего. Война в Украине ознаменовала, что этому приходит конец, и страны Запада дадут решительный отпор России", – добавил бывший премьер-министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Борис Джонсон сделал прогноз по войне в Украине на случай победы в президентских выборах США Дональда Трампа.