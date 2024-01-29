Есть только один способ остановить Путина: в Европе назвали главное условие

Единственный путь прекратить экспансию России – победа Украины

Российского президента Владимира Путина следует остановить. В противном случае мир может столкнуться с дальнейшими угрозами.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью РБК-Украина. Он считает, что только победа Украины в войне заставит Путина остановиться.

"Я буду говорить об этом всякий раз, когда имею возможность: Путин не остановится, пока его не остановят. Единственный способ остановить его — это выиграть войну в Украине. И это единственный способ действительно быть уверенным, что его экспансионистская идея остановлена, возможно, не остановлена навсегда, ибо кто знает, мы не можем предсказать будущее, но, по крайней мере, остановлены", — подчеркнул Ландсбергис.

По словам министра, страны Европы начали беспокоиться об угрозе нападения РФ в контексте "путинского интереса".

"И вот здесь это становится по-настоящему опасным. Это становится действительно опасным для Украины, но потом оно становится опасным и для всех остальных. Это может быть Молдова, Грузия и даже страны Балтии. И посмотрите, норвежский глава Генштаба говорит: вы знаете, мы должны быть готовы к настоящей войне", — подчеркнул глава МИД Литвы.

Ранее "Телеграф" писал, президент Молдовы рассказала, почему Путина нужно остановить. В случае поражения Украины, другие страны заплатят высокую цену.