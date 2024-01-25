Гуменюк рассказала о новой тактике РФ с "Шахедами": чего ждать от оккупантов

Продвижение "шахедов" сейчас происходит меньшими группами

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что враг пытается разведать нашу готовность и планирует предстоящие мощные атаки. Об этом она рассказала в утреннем эфире Эспрессо.

Гуменюк говорит, что враг атаковал юг Украины дронами – беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131, Shahed-136. Они были направлены, как с акватории Черного моря заходили на удар, так и применяли сложное выпущенное маневрирование они были с временно оккупированного Крыма и с восточного побережья Азовского моря.

"Опять-таки враг прибегал к тактическим уловкам, которые мы уже наблюдали и фактически повторял свой "успешный успех" в такой атаке, использовал он низкий проход дронов над водой максимально усложняя их обнаружение для средств противовоздушной обороны и заходили они по направлению фактически жилых кварталов, хотя маневрировали и среди промышленных", — сообщила военная.

Гуменюк подчеркнула, что продвижение "шахедов" сейчас происходит меньшими группами. По ее словам, последние волны ударов состоят из количества 2-8, этой ночью насчитали до 14, но именно такое направление "шахедов" достаточно разветвленное, или наоборот — обильно сосредоточено, как это было по Одесе очень плотно в ряд, не давая возможности сориентироваться.

"Это поиск новой тактики, очевидно, враг пытается разведать готовность и точность систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать предстоящие мощные акции", — объясняет начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины.

Военная напомнила об ущербе А-50, который проводил разведку, что существенно сместило акценты в разведывательной деятельности врага. Она считает, что оккупанты прибегли к увеличению беспилотных летательных аппаратов, пытаются тактической авиацией компенсировать эти пробелы в разведдеятельности.

Напомним, что ужин 24 января российские военные атаковали Одессу беспилотниками в две волны. Сначала после взрыва в одной из многоэтажек загорелся пожар. После отбоя воздушной тревоги атака повторилась. Также был поврежден мебельный склад, сообщили в полиции. Правоохранители фиксируют последствия дроновой атаки.

"Силы ПВО отработали по 6 целям. Они уничтожены. То есть, воздушная атака из 7 дронов имела достаточно высокие результаты противовоздушной обороны", — сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия пытается найти дыры в ПВО Украины. Террористы прощупывают украинскую систему противовоздушной обороны.