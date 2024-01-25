Гуменюк розповіла про нову тактику РФ з "Шахедами": чого чекати від окупантів

Просування "шахедів" зараз відбувається меншими групами

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ворог намагається розвідати нашу готовність і планує майбутні потужні атаки. Про це вона розповіла у ранковому етері Еспресо.

Гуменюк каже, що ворог атакував південь України дронами — безпілотні літальні апарати типу Shahed-131, Shahed-136. Вони були спрямовані, як з акваторії Чорного моря заходили на удар, так і застосовували складне маневрування випущене вони були із тимчасово окупованого Криму і зі східного узбережжя Азовського моря.

"Знов-таки ворог вдавався до тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали й фактично повторював свій "успішний успіх" в такій атаці, використовував він низький прохід дронів над водою максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових", — повідомила військова.

Гуменюк наголосила, що просування "шахедів" зараз відбувається меншими групами. За її словами, останні хвилі ударів складаються з кількості 2-8, цієї ночі нарахували до 14-ти, але саме таке спрямування "шахедів" досить розгалужене, або навпаки — рясно зосереджене, як це було по Одещині дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися.

"Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції", — пояснює начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Військова нагадала про збиття А-50, який проводив розвідку, що суттєво змістило акценти в розвідувальній діяльності ворога. Вона вважає, що окупанти вдалися до збільшення безпілотних літальних апаратів, намагаються тактичною авіацією компенсувати ці прогалини в розвіддіяльності.

Нагадаємо, що вечері 24 січня російські військові атакували Одесу безпілотниками у дві хвилі. Спочатку після вибуху в одній з багатоповерхівок зайнялася пожежа. Після відбою повітряної тривоги атака повторилася. Також було пошкоджено меблевий склад, повідомили у поліції. Правоохоронці фіксують наслідки дронової атаки.

"Сили ППО відпрацювали по 6 цілях. Вони знищені. Тобто, повітряна атака з 7 дронів мала досить високі результати протиповітряної оборони", — сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія намагається знайти діри у ППО України. Терористи промацують українську систему протиповітряної оборони.