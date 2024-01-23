"Ему нужно верить": польский министр оценил шансы Путина напасть на Европу

В Польше не верят в то, что Путин решиться напасть на Европу, но и недооценивать его слова не могут

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оценил вероятность нападения РФ на европейские страны. Он подчеркнул, что слова и намерения Путина нельзя недооценивать.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода" на полях министерской встречи в Брюсселе. Вместе с тем глава польского МИД отметил, что российской армии лучше не соваться в Европу.

НАТО намерено провести крупнейшие в истории военные учения, в которых примет участие около 70–90 тысяч военных из разных стран. Против такого количества Путин не выстоит, считает Сикорский.

"России лучше не пытаться, потому что они проиграют. И благодаря храбрости украинских воинов Россия уже потеряла примерно половину своих танков и многие другие военные техники. Итак – нет", — ответил Сикорский на вопрос о том, может ли война выйти за пределы Украины.

Глава МИД Польши подчеркнул, что НАТО — это сильнейший альянс, который сейчас существует в мире. А Украина нуждается в помощи восстановления целостности своей территории. И это, по словам Сикорского, нужно сделать как можно скорее, ведь "время имеет значение".

Вместе с тем министр иностранных дел Польши отметил, что Путина нельзя недооценивать и нужно внимательно слушать, что он говорит".

"Я не собираюсь спекулировать. Но когда президент Путин угрожает другим странам, как он угрожал Украине перед вторжением, боюсь, что ему следует верить. И поэтому нужно готовиться", — считает Радослав Сикорский.

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