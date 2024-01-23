"Йому треба вірити": польський міністр оцінив шанси Путіна напасти на Європу

У Польщі не вірять у те, що Путін наважиться напасти на Європу, але й недооцінювати його слова не можуть

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оцінив ймовірність нападу РФ на європейські країни. Він наголосив, що слова та наміри Путіна не можна недооцінювати.

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода" на полях міністерської зустрічі в Брюсселі. Водночас глава польського МЗС зазначив, що російській армії краще не потикатися до Європи.

НАТО має намір провести найбільші в історії військові навчання, в яких візьме участь близько 70-90 тисяч військових із різних країн. Проти такої кількості Путін не вистоїть, вважає Сікорський.

"Росії краще не намагатися, тому що вони програють. І завдяки хоробрості українських воїнів Росія вже втратила приблизно половину своїх танків і багато іншої військової техніки. Отже — ні", — відповів Сікорський на запитання про те, чи може війна вийти за межі України.

Глава МЗС Польщі наголосив, що НАТО — це найсильніший альянс, який зараз існує у світі. А Україна потребує відновлення цілісності своєї території. І це, за словами Сікорського, потрібно зробити якнайшвидше, адже "час має значення".

Водночас міністр закордонних справ Польщі зазначив, що Путіна не можна недооцінювати й потрібно уважно слухати, що він каже.

"Я не збираюся спекулювати. Але коли президент Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюсь, що йому слід вірити. І тому треба готуватися", — вважає Радослав Сікорський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Велика Британія готується до Третьої світової війни. Країни ЄС на тлі загрози з боку Росії, що зростає, мобілізують сили.