Целые дивизии РФ стерты с лица земли: немецкий генерал поражен успехами ВСУ

Украина фактически уничтожила практически всю современную русскую армию

Оценивая успехи и состояние Сил обороны Украины, следует учитывать, что большая часть территории государства остается не оккупированной. А половина захваченных РФ территорий в 2022 году уже освобождены от оккупации.

И Кремль в этом поплатился значительными потерями профессиональных бойцов. Такое мнение высказал германский генерал Кристиан Фрейдинг, пишет Kurir.

"80% территории Украины свободны, мы всегда должны это помнить. И 50% территории, которую Россия оккупировала два года назад, освобождено. Украина фактически уничтожила практически всю современную российскую армию. Хорошо обученных российских войск больше нет, целые дивизии стерты с земли ", — подчеркивает Кристиан Фрейдинг.

Он также отметил, что у Украины есть мощная противовоздушная оборона, ведь может отразить 80% атак РФ. Более того, теперь возможным стало уничтожение самой современной российской управляемой ракеты "Кинжал".

Еще одним важным успехом Украины является способность точных ударов вглубь России и оккупированных территорий.

"Они усиливают давление на Россию именно в Крыму и особенно на Керченском мосту", — добавляет генерал, отмечая, что передислокация Черноморского флота России Крыма за Севастополь это подтверждает.

Также атаковать ВСУ могут и Москву, и Санкт-Петербург.

"Что я также считаю хорошим развитием: украинцы все больше способны вести оборонительные бои, используя мобильность, что экономит силы. Все это меня очень вдохновляет", — резюмирует Кристиан Фрейдинг.

Ранее "Телеграф" писал, что немецкий генерал Кристиан Фрейдинг назвал цели массированных атак на Украину. Он выделил три основных.