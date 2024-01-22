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Цілі дивізії РФ стерті з лиця землі: німецький генерал вражений успіхами ЗСУ

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Втрачають окупанти не тільки кількісно Новина оновлена 22 січня 2024, 17:55
Втрачають окупанти не тільки кількісно. Фото Генеральний штаб ЗСУ

Україна фактично знищила практично всю сучасну російську армію

Оцінюючи успіхи та стан Сил оборони України, варто брати до уваги, що більша частина території держави залишається не окупованою. А половина захоплених РФ територій у 2022 році вже звільнені від окупації.

І Кремль у цьому поплатився значними втратами професійних бійців. Таку думку висловив німецький генерал Крістіан Фрейдінг, пише Kurir.

"80% території України вільні, ми завжди маємо це пам'ятати. І 50% території, яку Росія окупувала два роки тому, звільнено. Україна фактично знищила практично всю сучасну російську армію. Добре навчених російських військ більше немає, цілі дивізії стерті з землі", — наголошує Крістіан Фрейдінг.

Він також зауважив, що Україна має потужну протиповітряну оборону, адже може відбити 80% атак РФ. Ба більше, тепер можливим стало знищення найсучаснішої російські керовані ракети "Кинджал".

Ще одним важливим успіхом України є здатність точних ударів углиб Росії та окупованих територій.

"Вони посилюють тиск на Росію саме в Криму та особливо на Керченському мосту", — додає генерал, зауважуючи, що передислокація Чорноморський флот Росії Криму, за Севастополь це підтверджує.

Також атакувати ЗСУ можуть і Москву, і Санкт-Петербург.

"Що я також вважаю добрим розвитком: українці все більше здатні вести оборонні бої, використовуючи мобільність, що заощаджує сили. Все це мене дуже надихає", — резюмує Крістіан Фрейдінг.

Раніше "Телеграф" писав, що Німецький генерал Крістіан Фрейдінг назвав цілі масованих атак на Україну. Він виділив три основні.

Теги:
#Росія #Війна #Контрнаступ #ЗСУ