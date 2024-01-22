Цілі дивізії РФ стерті з лиця землі: німецький генерал вражений успіхами ЗСУ
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Україна фактично знищила практично всю сучасну російську армію
Оцінюючи успіхи та стан Сил оборони України, варто брати до уваги, що більша частина території держави залишається не окупованою. А половина захоплених РФ територій у 2022 році вже звільнені від окупації.
І Кремль у цьому поплатився значними втратами професійних бійців. Таку думку висловив німецький генерал Крістіан Фрейдінг, пише Kurir.
"80% території України вільні, ми завжди маємо це пам'ятати. І 50% території, яку Росія окупувала два роки тому, звільнено. Україна фактично знищила практично всю сучасну російську армію. Добре навчених російських військ більше немає, цілі дивізії стерті з землі", — наголошує Крістіан Фрейдінг.
Він також зауважив, що Україна має потужну протиповітряну оборону, адже може відбити 80% атак РФ. Ба більше, тепер можливим стало знищення найсучаснішої російські керовані ракети "Кинджал".
Ще одним важливим успіхом України є здатність точних ударів углиб Росії та окупованих територій.
"Вони посилюють тиск на Росію саме в Криму та особливо на Керченському мосту", — додає генерал, зауважуючи, що передислокація Чорноморський флот Росії Криму, за Севастополь це підтверджує.
Також атакувати ЗСУ можуть і Москву, і Санкт-Петербург.
"Що я також вважаю добрим розвитком: українці все більше здатні вести оборонні бої, використовуючи мобільність, що заощаджує сили. Все це мене дуже надихає", — резюмує Крістіан Фрейдінг.
Раніше "Телеграф" писав, що Німецький генерал Крістіан Фрейдінг назвав цілі масованих атак на Україну. Він виділив три основні.