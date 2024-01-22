"Мы готовы помогать, но...": глава Нацполиции высказался о раздаче повесток

У правоохранителей нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК полицейского

У полиции на сегодняшний день недостаточно ресурса, чтобы заниматься раздачей повесток военнообязанным гражданам. Правоохранители готовы помогать, но лично ходить и раздавать повестки они не будут.

Об этом глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал в интервью РБК-Украина. По его словам, звучит много мнений насчет раздачи повесток полицейскими. Некоторые в свою очередь заявляют, что полицию необходимо мобилизовать и обязать раздавать повестки без привлечения ТЦК.

"Полиция максимально способствует ТЦК в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов, и в соответствии с полномочиями и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставлять к ним таких лиц. Но вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК полицейского. Мы стоим на блокпостах, ежедневно выполняем свои обязанности, в том числе и не свойственные полиции функции. Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере, до того, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом", — сказал Выговский.

Глава Нацполиции подчеркнул, что если законом будет установлена норма вручения повесток полицейскими, то людей не хватит для этого.

"Фактически у нас в строю 98 тысяч полицейских. Из них чуть больше 20 тысяч женщин. Берем ежесуточные наряды по государству, это около 7 тысяч нарядов, в которых задействовано более 20 тысяч полицейских.

С 24 февраля 2022 года мы работаем в усиленном варианте несения службы. 24/7 все полицейские в строю. Также у нас около 15 тысяч дознавателей и следователей, ежедневно расследующих уголовные производства, в том числе более сотни тысяч военных преступлений, около 20 тысяч оперативников ежедневно раскрывают тяжкие и особо тяжкие преступления. И кроме того, создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють", непосредственно участвующая в отпоре вооруженной агрессии РФ", — рассказал он.

В зоне, где проходят боевые действия, несут службу порядка 35 тысяч полицейских. Это и те, кто в составе "Люти" и сводных отрядов воюют, а также те, кто кроме основного функционала полицейских каждый день заступают на блокпосты, выполняют стабилизационные мероприятия, эвакуируют граждан, разбирают завалы вместе со спасателями, а также разминируют десятки тысяч гектаров наших территорий после врага.

"В Донецкой, Херсонской областях также находятся полицейские. Они находятся в сверхсложных условиях, под постоянными обстрелами – располагаются в подвалах, в укрытиях. При этом работают все подразделения, в том числе полиция выезжает и фиксирует повреждения и уничтожение жилищ – это также важно для того, чтобы люди потом могли получить компенсацию", — добавил Выговский.

По его мнению, каждый должен заниматься своей работой. Однако на сегодняшний день нет соответствующего ресурса для того, чтобы полицейские еще занимались раздачей повесток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Иван Выговский уже высказывал свою позицию насчет привлечения сотрудников полиции к раздаче повесток. Он против такой идеи, потому как у сотрудников полиции и без того есть много функций.