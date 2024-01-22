"Ми готові допомагати, але...": глава Нацполіції висловився про роздачу повісток

Правоохоронці не мають такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК поліцейського

У поліції на сьогоднішній день недостатньо ресурсу, щоб роздавати повістки військовозобов’язаним громадянам. Правоохоронці готові допомагати, але особисто ходити та роздавати повістки вони не будуть.

Про це голова Національної поліції України Іван Виговський розповів в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, звучить багато думок щодо роздачі повісток поліцейськими. Дехто у свою чергу заявляє, що поліцію необхідно мобілізувати та зобов’язати роздавати повістки без залучення ТЦК.

"Поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місцезнаходження ухилянтів, та згідно з повноваженнями і за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб. Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов'язки, в тому числі і непритаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом", — сказав Виговський.

Глава Нацполіції наголосив, що якщо законом буде встановлено норму вручення повісток поліцейськими, то людей не вистачить для цього.

"Фактично у нас в строю 98 тисяч поліцейських. З них трохи більше ніж 20 тисяч – жінок. Беремо щодобові наряди по державі, це десь 7 тисяч нарядів, в яких задіяні понад 20 тисяч поліцейських.

З 24 лютого 2022 року ми працюємо в посиленому варіанті несення служби. 24/7 всі поліцейські в строю. Також у нас близько 15 тисяч дізнавачів і слідчих, які кожного дня розслідують кримінальні провадження, в тому числі й більше сотні тисяч воєнних злочинів, близько 20 тисяч оперативників щоденно розкривають тяжкі та особливо тяжкі злочини. І, крім того, створена штурмова бригада Нацполіції "Лють", яка безпосередньо бере участь у відсічі збройної агресії РФ", — розповів він.

У зоні, де відбуваються бойові дії, несуть службу близько 35 тисяч поліцейських. Це і ті, хто у складі "Люті" та зведених загонів воюють, а також ті, хто окрім основного функціоналу поліцейських щодня заступають на блокпости, виконують стабілізаційні заходи, евакуюють громадян, розбирають завали разом із рятувальниками, а також розмінують десятки тисяч гектарів наших територій після ворога.

"В Донецькій, Херсонській областях також знаходяться поліцейські. Вони там перебувають у надскладних умовах, під постійними обстрілами – розташовуються у підвалах, в укриттях. При цьому, працюють всі підрозділи, в тому числі поліція виїжджає та фіксує пошкодження та знищення осель – це також важливо для того, аби люди потім могли отримати компенсацію", — додав Виговський.

На його думку, кожен має займатися своєю роботою. Однак на сьогодні немає відповідного ресурсу для того, щоб поліцейські ще займалися роздачею повісток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Іван Виговський уже висловлював свою позицію щодо залучення співробітників поліції до роздачі повісток. Він проти такої ідеї, бо співробітники поліції й без того мають багато функцій.