Залужному это не понравится: в Раде предложили призывать еще одну категорию населения

Ситуация с призывом критическая, поэтому следует расширять список тех, кто может стать на защиту Украины

В пятницу, 19 января 2024 года, в Верховную Раду был подан законопроект №10419 об амнистии осужденных, которые пожелают стать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его направил на рассмотрение народный депутат Алексей Гончаренко.

Если этот законопроект примут, то мобилизировать смогут судимых, которые пригодны к несению службы и готовы добровольно заключить контракт с ВСУ. Об этом Алексей Гончаренко написал в Телеграм-канале.

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Некоторые осужденные не смогут рассчитывать на амнистию. Это касается тех, которые отбывают наказание за совершение тяжелых уголовных правонарушений или преступлений против национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

"Должны начать призывать осужденных. Ситуация критическая. Поэтому начинаем двигаться в реализации этого процесса", — написал Гончаренко.

Нардеп уверен, что мобилизация осужденных позволит хотя бы частично восстановить справедливость и предоставить возможность отдохнуть военным, защищающим Украину с начала полномасштабного вторжения. Он назвал это более эффективным, чем призыв лиц с инвалидностью.

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный негативно высказался о мобилизации осужденных в Украине. Он заявил, что армия не для плохих людей, поэтому не следует призывать заключенных. Этот вопрос подняли в начале января во время обсуждения скандального законопроекта №10378, который в итоге был отозван Кабинетом министров.

Ранее "Телеграф" писал, законно ли призывать мужчин, выехавших за границу. На вопрос ответил бывший судья Конституционного суда.