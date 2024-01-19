Залужному це не сподобається: у Раді запропонували призивати ще одну категорію населення

Ситуація із призовом критична, тому слід розширювати список тих, хто може стати на захист України

У п’ятницю, 19 січня 2024 року, до Верховної Ради було подано законопроєкт №10419 про амністію засуджених, які забажають стати до лав Збройних сил України (ЗСУ). Його надіслав на розгляд народний депутат Олексій Гончаренко.

Якщо цей законопроєкт ухвалять, то мобілізувати зможуть судимих, які придатні до несення служби та готові добровільно укласти контракт із ЗСУ. Про це Олексій Гончаренко написав у Телеграм-каналі.

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Деякі засуджені не зможуть розраховувати на амністію. Це стосується тих, які відбувають покарання за скоєння тяжких кримінальних правопорушень чи злочинів проти національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

"Маємо почати закликати засуджених. Ситуація критична. Тому починаємо рухатися у реалізації цього процесу", — написав Гончаренко.

Нардеп упевнений, що мобілізація засуджених дозволить хоча б частково відновити справедливість та надати можливість відпочити військовим, які захищають Україну від початку повномасштабного вторгнення. Він назвав це рішення більш ефективним, ніж призов осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний негативно висловився про мобілізацію засуджених в Україні. Він заявив, що армія не для поганих людей, тому не варто призивати ув’язнених. Це питання порушили на початку січня під час обговорення скандального законопроєкту №10378, який у результаті відкликав Кабінет міністрів.

Раніше "Телеграф" писав, чи законно призивати чоловіків, які виїхали за кордон. На запитання відповів колишній суддя Конституційного суду.