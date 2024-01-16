Унес с собой более десяти оккупантов. Прошел год с последнего героического боя военного с Донбасса

С двумя собратьями отправился на помощь соседнему подразделению...

Прошел год с того дня, когда под Бахмутом погиб Герой Украины Дмитрий Церахто. Боец был надазовским греком родом из Сартаны, Донецкой области.

Бой 16 января 2023 стал для него последним. О годовщине смерти Героя написала Федерация греческих обществ Украины.

Во время вражеского штурма позиций соседнего подразделения Дмитрий Церахто, имевший позывной "Грек", вместе с двумя собратьями отправился им на помощь. Бойцы не только удержали оборону, но и начали контратаковать врага. В результате было уничтожено не менее 13 противников.

"Во время стрелкового боя один из пуль нанес Дмитрию смертельное ранение в шею, повредив артерию. Вечная память и слава Герою!" – добавляет Федерация.

Дмитрий получил звание Герой Украины с награждением ордена "Золотая Звезда" посмертно 6 декабря 2023 года.

Военный путь бойца

В начале полномасштабного вторжения украинский боец вступил в ряды терробороны города Киева, но уже впоследствии был переведен в ССО "Азов" 3-я отдельная штурмовая бригада, где и нес службу в течение своего боевого пути.

"Во время службы он успел принять участие в освобождении юга Украины, после деоккупации на юге выполнял боевые задания на Запорожском направлении. В начале 2023 года был направлен в Бахмут", — говорится в сообщении Федерации греческих обществ.

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