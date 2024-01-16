Забрав з собою понад десять окупантів. Минув рік з останнього героїчного бою військового з Донеччини

З двома побратимами вирушив на підмогу сусідньому підрозділу...

Минув рік з того дня, коли під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Церахто. Боєць був надазовським греком родом із Сартани, Донецької області.

Бій 16 січня 2023 року став для нього останнім. Про річницю смерті Героя написала Федерація грецьких товариств України.

Під час ворожого штурму позицій сусіднього підрозділу Дмитро Церахто, який мав позивний "Грек", разом із двома побратимами вирушив їм на допомогу. Бійці не лише втримали оборону, а й почали контратакувати ворога. У результаті було знищено щонайменше 13 противників.

"Під час стрілецького бою одна з куль завдала Дмитрові смертельного поранення в шию, ушкодивши артерію. Вічна пам'ять і слава Героєві!" — додає Федерація.

Дмитро отримав звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно 6 грудня 2023 року.

Військовий шлях бійця

На початку повномасштабного вторгнення український боєць вступив до лав тероборони міста Києва, але вже згодом був переведений до ССО "Азов" 3-тя окрема штурмова бригада, де і ніс службу протягом свого бойового шляху.

"Під час служби він встиг взяти участь у звільненні півдня України, після деокупації на півдні виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. На початку 2023 року був направлений до Бахмута", — йдеться у повідомленні Федерації грецьких товариств.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті внаслідок уламкового поранення загинув 30-річний житель міста Дрогобич Ігор Бережницький. Його життя обірвалося 1 січня.