По всей Украине объявляли воздушную тревогу: угроза удара "Кинжалами" (обновлено)

Граждан просили оставаться в укрытиях

По всей территории Украины объявляли сигнал воздушной тревоги. Это было связано с угрозой новой атаки со стороны оккупантов.

В мониторинговых Telegram-каналах сообщают, что тревога была объявлена после взлета истребителя МиГ-31К из аэропорта Моздок. Он является носителем ракет "Кинжал". Они летят с большой скоростью и у ПВО есть крайне мало времени, чтобы ликвидировать их.

В связи с опасностью, всех граждан просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения. На момент публикации материала вылета ракет не зафиксировано.

Обновлено: В 12:58 начались отбои по областям.

Стоит отметить, что за этот день это уже вторая масштабная воздушная тревога. Первая началась около 7 часов утра и продлилась около часа. В результате российскими оккупантами не были запущены ракеты по Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в субботу, 13 января, российские захватчики совершили ракетную атаку по Украине. К счастью, ПВО успешно отработала по воздушным целям. В результате нет пострадавших и нет погибших. Однако некоторые разрушения от падения ракет все же зафиксированы.